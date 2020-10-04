Управление Росрыболовства возбудило дело о нарушении режима хозяйственной деятельности после загрязнения на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба находящейся в регионе с рабочей поездкой вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. По ее мнению, со стороны местных надзорных органов не были приняты надлежащие меры после сообщений о загрязнении. Яровая отметила, что на место уже выехали сотрудники Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Они проведут обследование территории и отберут пробы. Губернатор края Владимир Солодов пообещал увольнять чиновников, если вскроются факты замалчивания ситуации.
2020-10-04T05:17:27+03:00
2020-10-04T05:17:27+03:00
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05:17, 04 октября 2020
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