Управление Росрыболовства возбудило дело о нарушении режима хозяйственной деятельности после загрязнения на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба находящейся в регионе с рабочей поездкой вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. По ее мнению, со стороны местных надзорных органов не были приняты надлежащие меры после сообщений о загрязнении. Яровая отметила, что на место уже выехали сотрудники Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Они проведут обследование территории и отберут пробы. Губернатор края Владимир Солодов пообещал увольнять чиновников, если вскроются факты замалчивания ситуации.