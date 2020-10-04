В Египте впервые вскрыли саркофаг с мумией, найденный в некрополе Саккара в Гизе. По данным ученых, там были захоронены аристократы и жрецы, которые после смерти подвергались сложным погребальным обрядам, пишет Daily Mail. Всего в Саккаре нашли 59 сохранившихся деревянных гробов примерно 2,5 тысячелетней давности. Внутри одного из них, который вскрыли в присутствии журналистов, оказались мумифицированные останки, завернутые в погребальную ткань с нанесенными иероглифами. Все найденные саркофаги планируют доставить в Большой египетский музей.
2020-10-04T04:09:37+03:00
2020-10-04T04:09:37+03:00
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04:09, 04 октября 2020
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