В Египте впервые вскрыли саркофаг с мумией, найденный в некрополе Саккара в Гизе. По данным ученых, там были захоронены аристократы и жрецы, которые после смерти подвергались сложным погребальным обрядам, пишет Daily Mail. Всего в Саккаре нашли 59 сохранившихся деревянных гробов примерно 2,5 тысячелетней давности. Внутри одного из них, который вскрыли в присутствии журналистов, оказались мумифицированные останки, завернутые в погребальную ткань с нанесенными иероглифами. Все найденные саркофаги планируют доставить в Большой египетский музей.