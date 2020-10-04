Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о восстановлении работы сервиса после временного сбоя и принес извинения пользователям. По его словам, мессенджер не работал в Европе минувшим вечером в течение примерно часа из-за неисправности оборудования. Сейчас специалисты уже исправили приложение и налаживают сетевое программное обеспечение, чтобы минимизировать риски подобных проблем в будущем, написал Дуров в своем Telegram-канале. Ранее пользователи из ряда стран, включая Россию, жаловались на невозможность подключения к мессенджеру и проблемы с отправкой сообщений.