Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о восстановлении работы сервиса после временного сбоя и принес извинения пользователям. По его словам, мессенджер не работал в Европе минувшим вечером в течение примерно часа из-за неисправности оборудования. Сейчас специалисты уже исправили приложение и налаживают сетевое программное обеспечение, чтобы минимизировать риски подобных проблем в будущем, написал Дуров в своем Telegram-канале. Ранее пользователи из ряда стран, включая Россию, жаловались на невозможность подключения к мессенджеру и проблемы с отправкой сообщений.
2020-10-04T04:08:54+03:00
2020-10-04T04:08:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2719595-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:08, 04 октября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Слова Мясникова — глубочайшее оскорбление врачебного сообщества Министр здравоохранения Михаил Мурашко, вступая в новую должность, отметил именно пациенториентированность в качестве приоритета российского здравоохранения — это ее, наверное, имеет в виду Мясников, считая, что у какого-либо врача поднимется рука убить беззащитного человека, лежащего на ИВЛ?..