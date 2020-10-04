Украинский премьер Денис Шмыгаль предупредил, что через 15 лет у государства не будет денег на выплату пенсий. По его словам, к этому может привести демографическая ситуация. Во время выступления перед студентами Политехнического университета во Львове, глава правительства спрогнозировал, что в ближайшем будущем один работающий украинец будет содержать двух пенсионеров. При этом властям страны придется повысить налоги в два раза. Однако компании отказываются платить повышенные налоги. По мнению премьера, решить ситуацию может создание накопительной пенсионной системы. В январе на Украине сообщили о сокращении населения на 11,5 миллионов человек за 18 лет. В правительстве это объяснили территориальными потерями, трудовой миграцией и превышением уровня смертности над рождаемостью.
2020-10-04T04:06:25+03:00
2020-10-04T04:06:25+03:00
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04:06, 04 октября 2020
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