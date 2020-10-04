СПЧ попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность обыска у журналистки Ирины Славиной, совершившей самосожжение

Президентский совет по правам человека попросил Генпрокуратуру проверить обоснованность обыска у журналистки Ирины Славиной, совершившей самосожжение у здания нижегородской полиции. СПЧ также посчитал необходимым проверить наличие в действиях силовиков составов преступлений по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Доведение до самоубийства». Авторы обращения попросили генпрокурора Игоря Краснова взять ход расследования на личный контроль. Кроме того, члены Совета призвали Следственный комитет расследовать гибель журналистки. Они пришли к выводу, что Славина систематически подвергалась преследованиям со стороны местных силовых органов.

Главный редактор и основатель нижегородского издания Koza.Press покончила с собой 2 октября возле здания местного главка МВД. На своей странице в Фейсбуке она написала, что просит винить в своей смерти Российскую Федерацию. В последние годы Славину неоднократно штрафовали, в том числе по обвинению в неуважении к власти, а за день до смерти в ее квартире прошел обыск.