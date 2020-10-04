В ряде стран, в том числе России, наблюдались проблемы в работе мессенджера Telegram. Это следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов. Чаще всего о сбоях сообщали пользователи в России, а также в Италии, Нидерландах и Германии. Подавляющее большинство (91%) жаловались на невозможность подключиться к серверу, еще 8% испытывали проблемы с отправкой сообщений. В России чаще всего на проблемы жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары и Волгограда.
2020-10-04T03:10:57+03:00
2020-10-04T03:10:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 04 октября 2020
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