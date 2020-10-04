Заразившийся коронавирусом президент США заверил, что ему лучше и что он скоро вернется к предвыборной кампании. В опубликованном видео, Дональд Трамп признается, что, когда приехал в госпиталь, «чувствовал себя не так уж хорошо». Теперь, по его словам, надо посмотреть, что будет в последующие пару дней. Видео, выложенное в Twitter, продолжается около четырех минут. Глава Белого дома сидит за столом в костюме без галстука на фоне американских флагов. Говорит он быстро и выглядит слегка усталым.

Президент США прибыл в пятницу вечером на вертолете в военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. До отлета он разместил в Твиттере видеообращение, в котором тоже заверял, что у него и первой леди Меланьи все хорошо.