Минпросвещения пока не рассматривает вопрос о массовом переводе школ на удаленку. «Только если возникает какой-то очаг заболевания, то определенное окружение переводится на самоизоляцию», — сообщил замминистра просвещения Денис Грибов. Он добавил, что в каждом российском регионе эпидемическая ситуация разная и выразил надежду, что в целом по стране она изменится в положительную сторону. Между тем, с понедельника школьники отправлены на двухнедельные каникулы.
2020-10-04T03:08:21+03:00
2020-10-04T03:08:21+03:00
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03:08, 04 октября 2020
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