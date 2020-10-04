В Москве скончались еще 29 пациентов с коронавирусом. У всех был подтвержден диагноз «пневмония», сообщает оперативный штаб. Днем ранее умерли 32 пациента. Общее число ковид-смертей в городе достиг 5343. В столице стремительно растет число заболевших. За последние сутки выявлено свыше 2880 новых случаев. Всего с начала эпидемии заразились ковидом свыше 300 600 человек. Большая часть из них уже вылечились.
2020-10-04T03:07:09+03:00
2020-10-04T03:07:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2719583-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:07, 04 октября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Слова Мясникова — глубочайшее оскорбление врачебного сообщества Министр здравоохранения Михаил Мурашко, вступая в новую должность, отметил именно пациенториентированность в качестве приоритета российского здравоохранения — это ее, наверное, имеет в виду Мясников, считая, что у какого-либо врача поднимется рука убить беззащитного человека, лежащего на ИВЛ?..