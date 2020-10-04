В Москве скончались еще 29 пациентов с коронавирусом. У всех был подтвержден диагноз «пневмония», сообщает оперативный штаб. Днем ранее умерли 32 пациента. Общее число ковид-смертей в городе достиг 5343. В столице стремительно растет число заболевших. За последние сутки выявлено свыше 2880 новых случаев. Всего с начала эпидемии заразились ковидом свыше 300 600 человек. Большая часть из них уже вылечились.