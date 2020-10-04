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03:07, 04 октября 2020

В Москве скончались еще 29 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались еще 29 пациентов с коронавирусом. У всех был подтвержден диагноз «пневмония», сообщает оперативный штаб. Днем ранее умерли 32 пациента. Общее число ковид-смертей в городе достиг 5343. В столице стремительно растет число заболевших. За последние сутки выявлено свыше 2880 новых случаев. Всего с начала эпидемии заразились ковидом свыше 300 600 человек. Большая часть из них уже вылечились.



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