Губернатор Камчатского края пообещал увольнять чиновников за замалчивание ситуации с загрязнением в Авачинском заливе

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пообещал увольнять чиновников за замалчивание ситуации с загрязнением в Авачинском заливе. Предупреждение он опубликовал на официальной странице в Instagram и еще раз поблагодарил неравнодушных жителей, которые сообщали о загрязнении.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что к восстановлению картины произошедшего и оценке текущей ситуации подключатся ведущие научные центры России. Для них на Камчатке будут сделаны заборы воды, песка, водорослей и морских животных со дна.

Ранее специалисты гидрометслужбы выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне Тихого океана. Там зафиксирован массовый выброс морских животных на берег. Люди жаловались на плохое самочувствие после нахождения в воде.

По одной из версий, причиной катастрофы могли стать ядохимикаты, которые хранятся на Козельском полигоне. Как пишет телеграм-канал Baza, проблему этого хранилища, откуда, по мнению специалистов, токсичные вещества попадают в почву и могут проникать в подземные воды, а оттуда в океан, власти Камчатки собирались еще в 2006 году.