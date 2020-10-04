Онлайн-платформа по аренде жилья Airbnb на время Хэллоуина отменяет бронирование на одну ночь домов в Канаде и США. В компании опасаются, что частные дома будут использоваться для проведения праздничных вечеринок во время пандемии коронавируса, сообщает «Би-би-си». Уже заключенные сделки на эти даты будут отменены. Владельцы домов и их гости, которые уже успели забронировать жилье на Хэллоуин, получат компенсацию. Для бронирования домов на две-три ночи установят более строгие правила, чтобы избежать их аренды для вечеринок.