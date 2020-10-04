В Германии установили первый в стране памятник Михаилу Горбачеву. Открытие приурочено к 30-летию объединения ГДР и ФРГ, в процессе которого президент СССР сыграл ключевую роль. Монумент установлен в городе Дессау-Рослау на востоке страны на средства, собранные за счет пожертвований жителей города, сообщает ТАСС. Обер-бургомистр Петер Курас отметил на церемонии, что памятник установлен «в память о политике, создавшем своей деятельностью условия для перестройки и гласности, которые затем позволили осуществиться мирной революции 1989 года и германскому единству в 1990 году».