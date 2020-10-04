Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил дополнительно обследовать пострадавших от загрязнения серферов

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил Минздраву дополнительно обследовать пострадавших от загрязнения серферов. Для этого они должны обратиться в краевую больницу.

Сегодня МЧС проводит аэрофотосъемку акватории в месте загрязнения. Специалситы Росприроднадзора совместно с Роспотребнадзором берут дополнительные пробы воды, песка, водорослей и морских животных. Большие объемы проб сегодня также отправятся в Москву для исследований.

Ранее специалисты гидрометслужбы выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в ряде районов Камчатки. Там зафиксирован массовый выброс морских животных на берег. Местные серферы жаловались на кашель, сухость во рту и резь в глазах после нахождения в воде.