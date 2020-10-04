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02:07, 04 октября 2020

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил дополнительно обследовать пострадавших от загрязнения серферов

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил Минздраву дополнительно обследовать пострадавших от загрязнения серферов. Для этого они должны обратиться в краевую больницу.
Сегодня МЧС проводит аэрофотосъемку акватории в месте загрязнения. Специалситы Росприроднадзора совместно с Роспотребнадзором берут дополнительные пробы воды, песка, водорослей и морских животных. Большие объемы проб сегодня также отправятся в Москву для исследований.
Ранее специалисты гидрометслужбы выявили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в ряде районов Камчатки. Там зафиксирован массовый выброс морских животных на берег. Местные серферы жаловались на кашель, сухость во рту и резь в глазах после нахождения в воде.



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