В Нижнем Новгороде прошли одиночные пикеты в память журналистки Ирины Славиной, совершившей самосожжение у здания МВД. Возле скульптуры веселой козы – символа города, в честь которого назывался сайт Славиной «Коза пресс» — жители поставили свечи и цветы, а также разместили портреты погибшей. Днем туда вышла дочь Славиной Маргарита. В руках она держала плакат с надписью, цитирую: «Пока моя мама горела заживо, вы молчали».

Пикеты прошли накануне и в других городах. Так, в Челябинске, как пишет интернет-издание Znak.com, координатор регионального отделения движения «Весна» Александр Кашеваров вышел к зданию Заксобрания региона с плакатом, на котором было написано, что государство не сможет погасить огонь возмущения, и попросил соратницу поджечь его куртку. Фотографии с акции размещены на страничке движения во ВКонтакте. Там также говорится о необходимости начать судебное разбирательство относительно правомерности деятельности полиции по отношению к Ирине Славиной.

Ранее Комиссия по правам журналистов СПЧ призвала федеральный Следственный комитет расследовать обстоятельства, которые привели к самоубийству Славиной. В том числе проверить действия нижегородских правоохранительных органов на превышение должностных полномочий и доведение до самоубийства.