Американские СМИ сообщают о внушающих беспокойство некоторых показателях состояния здоровья президента США. По словам источника, сейчас нельзя сказать, что заразившийся коронавирусом Дональд Трамп находится на пути к выздоровлению. Критически важными с точки зрения медицинского ухода будут следующие 48 часов. Источник пожелал остаться анонимным, но как пишет The Guardian, за этим сообщением мог стоять глава аппарата Белого Дома Марк Медоуз. В то же время, лечащий врач Трампа Шон Конли на брифинге заявил, что президент «чувствует себя очень хорошо», и доктора довольны достигнутым им прогрессом в борьбе с болезнью. Сам Трамп тоже написал об этом в твитере и поблагодарил врачей.
2020-10-04T01:11:24+03:00
2020-10-04T01:11:24+03:00
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01:11, 04 октября 2020
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