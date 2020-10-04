Американские СМИ сообщают о внушающих беспокойство некоторых показателях состояния здоровья президента США. По словам источника, сейчас нельзя сказать, что заразившийся коронавирусом Дональд Трамп находится на пути к выздоровлению. Критически важными с точки зрения медицинского ухода будут следующие 48 часов. Источник пожелал остаться анонимным, но как пишет The Guardian, за этим сообщением мог стоять глава аппарата Белого Дома Марк Медоуз. В то же время, лечащий врач Трампа Шон Конли на брифинге заявил, что президент «чувствует себя очень хорошо», и доктора довольны достигнутым им прогрессом в борьбе с болезнью. Сам Трамп тоже написал об этом в твитере и поблагодарил врачей.