Концертный зал имени Чайковского накажут за нарушение масочного режима. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей. Об этом сообщил в Telegram столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это не первый случай применения подобных санкций. Ранее Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм в Доме культуры имени Зуева. Там сотрудники и посетители не носили маски, отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха и не было разметок для соблюдения социальной дистанции. В ведомстве предупредили, что такие нарушения могут привести к приостановке деятельности заведения на три месяца или штрафу до 500 тысяч. Проверки проходят и в столичных магазинах. В конце сентября на 1 миллион рублей оштрафовали за нарушение масочного режима Центральный универсальный магазин.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, сейчас эпидемиологическая ситуация в столице заметно ухудшилась. Только за последние сутки в городе выявлено почти 3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем по всей России. В связи с этим глава города напомнил москвичам о необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Он также отметил, что власти хотят избежать строгих карантинных мер.