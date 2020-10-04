К решению проблемы загрязнения воды на Камчатке подключатся ведущие российские научно-исследовательские центры. Об этом сообщила в ходе рейда по пляжам Авачинского залива зампредседателя Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, надо сделать большие заборы песка, водорослей и морских животных со дна, которые она доставит в Москву. В Роспотребнадзора Камчатского края отметили, что источник загрязнения пока не локализован. Необходимо восстановить картину произошедшего в динамике. В этом существенно помогут снимки с воздуха.

Ранее специалисты гидрометслужбы выявили в прибрежной зоне на Камчатке превышение содержания фенола и нефтепродуктов. По информации местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег. Вице-премьер Юрий Трутнев поручил разобраться в причинах случившегося.