Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия двух сторон — Азербайджана и Армении. Об этом заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян, говоря о возможности ввода российских миротворцев в Карабах, сказал в интервью телеканалу Al Jazeera, что такие вопросы «могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ». В армянском правительстве полагают, что введение миротворцев в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику практически невозможно, Азербайджан не пошел на это в 1994 году, тем более не согласится сейчас.