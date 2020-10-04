Акции памяти Ирины Славиной прошли в Нижнем Новгороде, а также в Петербурге, Казани и в Челябинске

На улицу вышли ее сын и дочь с плакатом плакат с надписью «Пока моя мама горела заживо, вы молчали». Как пишет «Новая газета», к ним присоединились другие нижегородцы с плакатами, на которым было написано, в частности, «Государство убило человека». Жители Нижнего Новгорода накануне весь день приходили с цветами к зданию МВД, у которого главный редактор независимого издания KozaPress в пятницу устроила акт самосожжения.Это рассказала «Эху Москвы» журналист Анна Немцова.



Ирина Славина покончила с собой после обыска, который был в четверг. В заявлении двух комиссий Совета по правам человека говорится, что она систематически подвергалась преследованиям со стороны местных силовых органов. В СПЧ отметили что огромные штрафы поставили ее семью на грань нищеты, а во время обыска в четверг были изъяты все средства для профессиональной деятельности. Две комиссии СПЧ обратились в Генпрокуратуру с требованием расследовать действия силовиков.