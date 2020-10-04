В Германии, в 30-ю годовщину объединения ФРГ и ГДР, открыли памятник Михаилу Горбачеву

Статуя бывшего советского лидера и нобелевского лауреата появилась в городе Дессау-Рослау перед ратушей. Средства на памятник были собраны за счет пожертвований местных жителей, передает ТАСС. Инициатор установки монумента, бывший глава города Ханс-Георг Отто, подчеркнул, что без Горбачева не было бы мирной революции и германского единства.
2020-10-04T00:06:37+03:00
2020-10-04T00:06:37+03:00
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00:06, 04 октября 2020
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