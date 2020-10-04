Сегодня должны появиться предварительные результаты проб воды и грунта с загрязненной территория на побережье Камчатки

До этого времени экологи призывают ограничить доступ на пляжи.

Специалисты обнаружили нефтепродукты и фенол в прибрежной воде у Халактырского пляжа в Камчатском крае. Признаки загрязнения выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива.

Первая информация о загрязнении появилась в соцсетях — серферы жаловались на покраснение глаз после купания и плохое самочувствие. Местные жители публиковали фото и видео с пляжа, который усеян мертвыми морскими животными.

По мнению лидера общественного экологического движения «Альянс зеленых» Александра Закондырина доступ на загрязненную территорию жителей края и туристов необходимо ограничить. Следственный Комитет проверяет информацию о массовой гибели морских животных в Авачинском заливе.

Представители Восточного Военного Округа заявили, что Тихоокеанский флот не имеет отношения к загрязнению воды. Там указали, что в последнее время на военных полигонах Камчатки крупных учений, которые могли повлиять на экосистему, не проводилось.