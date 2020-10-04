Российские миротворцы могут войти в Нагорный Карабах только с согласия обеих сторон, заявили в Кремле

Об этом сказал РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне вечером премьер Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос журналиста о том, хотел бы он видеть российских миротворцев в Карабахе, сказал, что такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках Минской группы ОБСЕ. Источник РБК в правительстве Армении назвал введение миротворцев в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику практически невозможным. По его словам, Азербайджан не пошел на это в 1994 году, тем более в Баку не согласятся на это сейчас.

Ранее президенты России, США и Франции, в качестве глав государств— сопредседателей Минской группы ОБСЕ, призвали Армению и Азербайджан прекратить огонь и приступить к переговорам.

Накануне вечером президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу «Аль-Джазира», что его страна будет воевать до тех пор, как армянские военные не уйдут из Нагорного Карабаха.



Активные боевые действия в регионе продолжаются почти неделю.