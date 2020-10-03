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23:18, 03 октября 2020

Оперативный штаб Москвы только что сообщил о смерти еще 29 пациентов с коронавирусом

Днем ранее в официальную статистику попали 32 смерти. Общее число умерших с диагнозом пневмония и положительным тестом на инфекцию в Москве с начала пандемии выросло до 5343. По данным штаба, количество заболевших растет с каждым днем. Власти Москвы ранее рекомендовали людям старше 65 и тем, у кого есть хронические заболевания, оставаться дома. С понедельника школы Москвы уходят на двухнедельные каникулы, а работодатели должны перевести на удаленную работу как минимум треть офисных сотрудников.



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