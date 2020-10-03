Состояние Трампа в последние сутки было очень тревожным, утверждает Ассошиэйтед Пресс

Агентство ссылается на главу аппарата сотрудников Белого дома Марка Медоуза. Как указывает АП, Медоуз подчеркнул, что ближайшие двое суток лечения будут иметь решающее значение в процессе выздоровления американского лидера. Перед этим на брифинге для журналистов лечащий врач президента Шон Конли сообщил, что Трамп «чувствует себя очень хорошо», а специалисты «чрезвычайны рады» темпам улучшения состояния здоровья 74-летнего президента. Белый дом также сообщал, что у главы государства «легкие симптомы» вызываемого новым коронавирусом заболевания.