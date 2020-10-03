Никол Пашинян не исключил обсуждения в Минской группе введения миротворцев России в Карабах

Премьер-министр Армении сказал это в интервью телеканалу «Аль-Джазира». Тем временем, спикер парламента Армении со срочным визитом отправился в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Арарат Мирзоян провел переговоры с карабахским коллегой, сообщили в пресс-службе парламента Армении. Обсуждены военная, политическая и дипломатическая ситуация в условиях боевых действий, передает «Интерфакс». Боевые действия продолжаются в Нагорном Карабахе почти неделю. Власти Армении заявляют, что в конфликте на стороне Азербаджана участвует спецназ Турции и протурецкие боевики из Сирии. В Баку это отрицают.