Никол Пашинян не исключил обсуждения в Минской группе введения миротворцев России в Карабах

Премьер-министр Армении сказал это в интервью телеканалу «Аль-Джазира». Тем временем, спикер парламента Армении со срочным визитом отправился в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Арарат Мирзоян провел переговоры с карабахским коллегой, сообщили в пресс-службе парламента Армении. Обсуждены военная, политическая и дипломатическая ситуация в условиях боевых действий, передает «Интерфакс». Боевые действия продолжаются в Нагорном Карабахе почти неделю. Власти Армении заявляют, что в конфликте на стороне Азербаджана участвует спецназ Турции и протурецкие боевики из Сирии. В Баку это отрицают.
2020-10-03T23:09:51+03:00
2020-10-03T23:09:51+03:00
https://echo.msk.ru/news/2719539-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:09, 03 октября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Слова Мясникова — глубочайшее оскорбление врачебного сообщества Министр здравоохранения Михаил Мурашко, вступая в новую должность, отметил именно пациенториентированность в качестве приоритета российского здравоохранения — это ее, наверное, имеет в виду Мясников, считая, что у какого-либо врача поднимется рука убить беззащитного человека, лежащего на ИВЛ?..