Две комиссии СПЧ обратились в Генпрокуратуру с призывом обеспечить расследование самосожжения Ирины Славиной

По мнению членов совета, проверку действий силовиков следует провести по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Доведение до самоубийства». Накануне главный редактор независимого издания Koza. Press Ирина Славина совершила акт самосожжения около здания МВД в Нижнем Новгороде. Сегодня в городе на пикет вышли ее дети, акции прошли также в Петербурге, Челябинске и Казани.
2020-10-03T23:09:23+03:00
2020-10-03T23:09:23+03:00
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23:09, 03 октября 2020
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