Две комиссии СПЧ обратились в Генпрокуратуру с призывом обеспечить расследование самосожжения Ирины Славиной

По мнению членов совета, проверку действий силовиков следует провести по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Доведение до самоубийства». Накануне главный редактор независимого издания Koza. Press Ирина Славина совершила акт самосожжения около здания МВД в Нижнем Новгороде. Сегодня в городе на пикет вышли ее дети, акции прошли также в Петербурге, Челябинске и Казани.