Матч лидеров Российского футбольного Чемпионата завершился в Москве

«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью 1-1.

Встреча, которую итак называют дерби «Всея Руси», на сей раз имела и серьезную спортивную составляющую. Победитель матча на Открытие Арене становился единоличным лидером Чемпионата. Поначалу интереснее и острее действовали гости. До перерыва «Зенит» не раз угрожал воротам красно-белых. И только блестящая игра Александра Максименко не позволила гостям открыть счет. Неудивительно, что лучшим игроком встречи признали в итоге спартаковского вратаря. Впрочем, и он не смог спасти команду в середине второго тайма – Александр Ерохин бил с линии вратарской. Пропустив, спартаковцы бросились отыгрываться. А ближе к концовке стали создавать моменты. В одном эпизоде Понсе не попал в створ ворот с убойной дистанции. В счастью для хозяев, свой второй шанс аргентинец использовал, сравняв счет в самой концовке. 1-1. Обе команды набрали по 21 очку. Впрочем, питерцы по дополнительным показателям все таки первые.

Также сегодня ЦСКА обыграл в Екатеринбурге «Урал» со счетом 2-0. И поднялся на третье место в Чемпионате.