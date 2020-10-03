Президент США Дональд Трамп чувствует себя «очень хорошо» — заявили лечащие его врачи на пресс-конфетенции возле военного госпиталя в Уолтер Рид в Мэриленде, куда Трампа с подтвержденным коронавирусом доставили вчера. Но журналисты пула получили анонимную информацию о том, что состояние президента США вызывает тревогу.

В военный госпиталь Уолтер Рид президент США Дональд Трамп был доставлен в пятницу вечером, через 17 часов после того, как он объявил о положительном тесте на коронавирус. Трамп сам поднялся на борт вертолета и сам спустился с трапа по прибытии в больницу. Сегодня в полдень группа из 11 врачей выступила на пресс-конференции, на которой было объявлено, что Президент США чувствует себя очень хорошо, у него нет температуры в течение последних 24 часов, и к кислородному аппарату он не подключен в данный момент. При этом врачи не стали отвечать на вопрос о том, был ли Трамп подключен к кислороду в какой-либо момент и о результатах КТ легких президента.

Врачи также заявили, что с момента подтверждения диагноза у Трампа «прошло 72 часа», а с момента получения им коктейля из антител Регенерон — 48 часов, что немедленно вызвало скандал в связи с тем, когда именно президент США узнал о своем диагнозе. Если не ночью в четверг, а в среду, откуда отсчитываются 72 часа, то это означает, что несмотря на подтвержденный коронавирус Президент США посетил свое ралли в Миннеаполисе в среду вечером и встретился с республиканскими донорами в Нью-Джерси в четверг. Белый Дом немедленно выступил с опровержением, заявив, что врач имел в виду, что это 3-й день, а не 72 часа, что диагноз был поставлен в четверг вечером, и что второй врач хотел сказать, что прошло два дня, а не 48 часов, с тех пор, как Трамп получил Regeneron в четверг вечером.

После начала пресс-конференции среди журналистов президентского пула было распространено заявление от источника, знакомого с состоянием Трампа, о том, что «Состояние президента за последние 24 часа было очень тревожным, и следующие 48 часов будут критическими с точки зрения его лечения. Мы все еще не находимся на четком пути к полному выздоровлению».

О том, что у него и у первой леди Мелании Трамп подтвержден коронавирус, президент Дональд Трамп объявил в своем Твиттере в ночь на пятницу, около часа ночи по вашингтонскому времени. У вице-президента Майка Пенса и его супруги тесты отрицательные, также как и у кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.