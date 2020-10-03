Премьер Армении заявил, что в рамках Минской группы ОБСЕ может обсуждаться вопрос о введении российских миротворцев

Никол Пашинян сказал это в интервью телеканалу «Аль-Джазира». Ранее сегодня в обращении к нации лидер Армении обвинил Азербайджан и Турцию в желании уничтожить армян.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные страны защищают свою территорию. Также Алиев сообщил в субботу, что

азербайджанская армия взяла под контроль семь сел в районах, прилегающих к Нагорному Карабаху. «Сегодня азербайджанская армия освободила села Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак Джебраильского района и Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района», — написал глава государства на своей страниц в «Твиттере».