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21:16, 03 октября 2020

В Белом доме заявили, что коронавирус был обнаружен у Дональда Трампа вечером в четверг

Лечащий врач президента Шон Конли пояснил, что оговорился, когда сказал, что медики наблюдают за состоянием главы государства 72 часа. Это могло означать, что болезнь обнаружили в среду, передает ТАСС. Трамп объявил о диагнозе в пятницу. Президент за месяц до выборов госпитализирован.



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