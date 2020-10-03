В Белом доме заявили, что коронавирус был обнаружен у Дональда Трампа вечером в четверг

Лечащий врач президента Шон Конли пояснил, что оговорился, когда сказал, что медики наблюдают за состоянием главы государства 72 часа. Это могло означать, что болезнь обнаружили в среду, передает ТАСС. Трамп объявил о диагнозе в пятницу. Президент за месяц до выборов госпитализирован.
2020-10-03T21:16:35+03:00
2020-10-03T21:16:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:16, 03 октября 2020
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