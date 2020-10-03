В Германии открыли памятник Михаилу Горбачеву

Первый в стране монумент, посвященный советскому лидеру и лауреату Нобелевской премии мира, появился в городе Дессау-Рослау. Памятник открыт «в память о политике, создавшем своей деятельностью условия для перестройки и гласности, которые затем позволили осуществиться мирной революции [в ГДР] в 1989 году и германскому единству в 1990 году», отметил обер-бургомистр Дессау-Рослау Петер Курас, передает ТАСС.
2020-10-03T21:04:28+03:00
2020-10-03T21:04:28+03:00
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21:04, 03 октября 2020
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