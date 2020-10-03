В Германии открыли памятник Михаилу Горбачеву

Первый в стране монумент, посвященный советскому лидеру и лауреату Нобелевской премии мира, появился в городе Дессау-Рослау. Памятник открыт «в память о политике, создавшем своей деятельностью условия для перестройки и гласности, которые затем позволили осуществиться мирной революции [в ГДР] в 1989 году и германскому единству в 1990 году», отметил обер-бургомистр Дессау-Рослау Петер Курас, передает ТАСС.