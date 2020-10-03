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21:03, 03 октября 2020

Дональд Трамп, у которого обнаружили коронавирус, по сведениям «Ассошиэйтед Пресс», получал кислород до госпитализации

О проблемах президента США с дыханием сообщил источник агентства. Лечащий врач Шон Конли этим вечером заявил, что Трамп чувствует себя хорошо. Конли также указал, что врачи следят за здоровьем главы государства уже около 72 часов. Это может означать, что заболевание обнаружили в среду, отмечает ТАСС. Тогда как Трамп сообщил о диагнозе в ночь на пятницу. После этого он был госпитализирован. До президентских выборов в США остался месяц.



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