В Росприроднадзоре надеются, что виновные в загрязнении воды на Камчатке будут привлечены к уголовной ответственности

Глава Росприроднадзора надеется, что виновные в загрязнении воды на Камчатке будут привлечены к уголовной ответственности. Светлана Радионова написала в «Инстаграме», что Следственному комитету будут переданы необходимые для проверки документы, замеры и пробы. Ранее серферы рассказали, что после заплывов на Халактырском пляже возле Петропавловска-Камчатского у них опухали и краснели глаза, затем в соцсетях появились сообщения о выброшенных на берег мертвых морских животных. Эксперты установили, что концентрация нефтепродуктов в воде превышена в 3,6 раза, а фенолов в 2,5 раза. Источник загрязнения официально пока не установлен.