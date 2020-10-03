Гендиректор центра имени Чумаков сообщил, что применение вакцины от коронавируса может начаться уже в ноябре

Айдар Ишмухаметов в эфире НТВ допустил, что это могут сделать не дожидаясь третьего этапа испытаний. Он подчеркнул, что вакцина, созданная в центре имени Чумакова, может давать длительный иммунитет. Пока единственной выпущенной в гражданский оборот в РФ остается вакцина «Спутник V» Центра им. Гамалеи Минздрава.