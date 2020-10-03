Депутат парламент Армении Арман Абовян утверждает, что столица непризнанного Карабаха полностью обесточена

По его словам, к этому привели удары по Степанакерту со стороны военных Азербайджана, передает ТАСС. Боевые действия продолжаются в Нагорном Карабахе почти неделю. Власти Армении заявляют, что в конфликте на стороне Азербаджана участвует спецназ Турции и протурецкие боевики из Сирии. В Баку это отрицают.
2020-10-03T20:32:55+03:00
2020-10-03T20:32:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 03 октября 2020
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