Депутат парламент Армении Арман Абовян утверждает, что столица непризнанного Карабаха полностью обесточена

По его словам, к этому привели удары по Степанакерту со стороны военных Азербайджана, передает ТАСС. Боевые действия продолжаются в Нагорном Карабахе почти неделю. Власти Армении заявляют, что в конфликте на стороне Азербаджана участвует спецназ Турции и протурецкие боевики из Сирии. В Баку это отрицают.