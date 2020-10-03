Пикеты памяти журналистки Ирины Славиной прошли сегодня в Нижнем Новгороде, Петербурге, Уфе, Казани и Челябинске

На улицу в Нижнем Новгороде вышли дети погибшей. Ее сын Вячеслав и дочь Маргарита держали в руках плакат с надписью «Пока моя мама горела заживо, вы молчали». Как пишет «Новая газета», к ним просоединились другие нижегородцы с плакатами, на которым было написано, в частности, «Государство убило человека» и ««Как это кто убил? Да вы и убили». Как передает сетевое издание «Фонтанка», в Петербурге на акцию у Гостиного двора пришли около 50 человек. Накануне главный редактор независимого издания Koza. Press Ирина Славина совершила акт самосожжения около здания МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого в квартире журналистки провели обыск по уголовному делу о «нежелательной организации».