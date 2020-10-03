Хоккеисты ярославского «Локомотива» проиграли в гостях хельсинскому клубу «Йокерит»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершился со счетом 3:2 в пользу финской команды. В турнирной таблице Западной конференции «Йокерит» и «Локомотив» набрали по 11 очков и занимают шестое и седьмое места соответственно.