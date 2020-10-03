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20:04, 03 октября 2020

Экс-чемпион мира по боксу из России Сергей Ковалев, сломавший нос фотомодели, приговорен в США к трем годам условно

Бывший чемпион мира по боксу из России Сергей Ковалев, который сломал нос фотомодели, приговорен в США к трем годам условно. Об этом сообщает сайт TMZ. В публикации отмечается, что избежать реального срока россиянину помогло признание вины. Его обязали пройти курс управления гневом. Уголовное дело против Ковалева возбудили в июне 2018 года. По данным следствия, на вечеринке в Калифорнии он ударил кулаком по лицу фотомодель Джейми Фронтц, которая отказалась от секса с ним. Позже она рассказала, что Ковалев согласился выплатить ей 650 тысяч долларов в качестве моральной компенсации.



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