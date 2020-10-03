Врач Дональда Трампа сообщил, что у президента США, который заразился коронавирусом, нет проблем с дыханием

Доктор Шон Конли отметил, что сердце, почки и печень президента функционируют нормально, однако врачи внимательно следят за состоянием президента. Как долго Трамп будет находится в госпитале Уолтера Рида, неизвестно. До президентских выборов остался всего месяц.