Врач Дональда Трампа сообщил, что у президента США, который заразился коронавирусом, нет проблем с дыханием

Доктор Шон Конли отметил, что сердце, почки и печень президента функционируют нормально, однако врачи внимательно следят за состоянием президента. Как долго Трамп будет находится в госпитале Уолтера Рида, неизвестно. До президентских выборов остался всего месяц.
2020-10-03T20:03:57+03:00
2020-10-03T20:06:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 03 октября 2020
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