Учреждению грозит штраф до 300 тыс. рублей, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Ян Поповский, передает ТАСС. Ранее власти столицы распорядились ужесточить контроль за соблюдением масочного режима из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Московский концертный зал имени Чайковского может быть оштрафован за нарушение масочного режима
Учреждению грозит штраф до 300 тыс. рублей, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Ян Поповский, передает ТАСС. Ранее власти столицы распорядились ужесточить контроль за соблюдением масочного режима из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.