Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации обвинил Азербайджан и Турцию в желании уничтожить армян

Пашинян добавил, что боевыми действиями против Карабаха руководят примерно 150 высокопоставленных турецких военных. По его утверждению, Турция использует в конфликте сирийских наемников. МИД Азербайджана этим вечером вновь выступил с опровержением этой информации. Тем временем, в офисе бывшего президента Армении Сержа Саргсяна сообщили, что он направился в зону боев в Нагорном Карабахе.