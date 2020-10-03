Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации обвинил Азербайджан и Турцию в желании уничтожить армян

Пашинян добавил, что боевыми действиями против Карабаха руководят примерно 150 высокопоставленных турецких военных. По его утверждению, Турция использует в конфликте сирийских наемников. МИД Азербайджана этим вечером вновь выступил с опровержением этой информации. Тем временем, в офисе бывшего президента Армении Сержа Саргсяна сообщили, что он направился в зону боев в Нагорном Карабахе.
2020-10-03T20:01:25+03:00
2020-10-03T20:01:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 03 октября 2020
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