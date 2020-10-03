Лечащий врач президента США заявил, что Дональд Трамп в госпитале чувствует себя хорошо

Доктор Шон Конли сказал, что президент был госпитализирован из предосторожности. По его словам, у Трампа сохраняются небольшой кашель, усталость и насморк. В лечении Трампа, который накануне сообщил, что у него коронавирус, применили, в частности, два экспериментальных препарата — ремдесивир и коктейль из антител. По словам врачей, они не могут сказать, когда закончится срок лечения. По их данным, сам Трамп был бы готов покинуть больницу уже сегодня. Между тем агентство Рейтер со ссылкой на источник передает, что президент Трамп пока не находится на четком пути к выздоровлению.