Гендиректор центра им.Чумакова утверждает, что разработанная вакцина может давать иммунитет от COVID на десятилетия.

Гендиректор центра имени Чумакова утверждает, что разработанная в нем вакцина может давать иммунитет от коронавируса на десятилетия. Айдар Ишмухаметов отметил в эфире НТВ, что первая и вторая фазы испытаний закончатся в ноябре, поэтому полномасштабное применение вакцины может начаться уже с этого периода, либо после третьей фазы испытаний, которая должна быть массовой, передает «Интерфакс».