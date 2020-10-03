Гендиректор центра им.Чумакова утверждает, что разработанная вакцина может давать иммунитет от COVID на десятилетия.

Гендиректор центра имени Чумакова утверждает, что разработанная в нем вакцина может давать иммунитет от коронавируса на десятилетия. Айдар Ишмухаметов отметил в эфире НТВ, что первая и вторая фазы испытаний закончатся в ноябре, поэтому полномасштабное применение вакцины может начаться уже с этого периода, либо после третьей фазы испытаний, которая должна быть массовой, передает «Интерфакс».
2020-10-03T19:33:26+03:00
2020-10-03T19:33:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 03 октября 2020
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