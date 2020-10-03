В МИДе Азербайджана вновь отрицают, что в конфликте с Арменией задействованы представители иностранных войск

В ведомстве подчеркнули, что у армии страны нет такой потребности. Этим вечером в обращении к нациии премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что боевыми действиями в Нагорном Карабахе руководят около 150 высокопоставленных турецких военных. Ранее власти Армении заявили, что Турция поддерживает Баку наемниками из Сирии и авиацией. Активные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются почти неделю.