В МИДе Азербайджана вновь отрицают, что в конфликте с Арменией задействованы представители иностранных войск

В ведомстве подчеркнули, что у армии страны нет такой потребности. Этим вечером в обращении к нациии премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что боевыми действиями в Нагорном Карабахе руководят около 150 высокопоставленных турецких военных. Ранее власти Армении заявили, что Турция поддерживает Баку наемниками из Сирии и авиацией. Активные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются почти неделю.
2020-10-03T19:32:11+03:00
2020-10-03T19:32:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 03 октября 2020
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