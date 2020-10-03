В Больнице скорой помощи Минска скончался пациент, который попал туда из изолятора на Окрестина

Об этом сообщила польскому спутниковому телеканалу «Белсат» жена умершего.

Денис К., который поступил в Больницу скорой помощи из изолятора на Окрестина, скончался еще накануне. «Еврорадио» со ссылкой на анонимного врача больницы сообщало, что такой пациент поступил к ним 29 сентября. Журналисты, изучив справки осмотра пациента, выяснили, что скорее всего, это был Денис Кузнецов. Который поступил в больницу с многочисленными гематомами, открытой черепно-мозговой травмой средней степени, переломами ребер и другими тяжелыми травмами. Он находился в реанимационном отделении больницы.

В медицинской справке, которую публикует Белсат, также написано, что пациент сообщил бригаде скорой помощи о том, что в тот день его избили сотрудники камеры временного содержания изолятора на Окрестина. Обстоятельства и дата задержания Дениса Кузнецова журналистам неизвестны.

Брат Кузнецова рассказал «Белсату», что не знает, принимал ли Денис участие в акциях протеста и как оказался на Окрестина.