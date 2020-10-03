Жители Нижнего Новгорода продолжают нести цветы и свечи к месту гибели журналистки Ирины Славиной

Нижегородцы потрясены ее смертью, рассказала радиостанции «Эхо Москвы» журналист Анна Немцова. Накануне главный редактор независимого издания Koza. Press Ирина Славина совершила акт самосожжения около здания МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого в квартире журналистки провели обыск по уголовному делу о «нежелательной организации». Сегодня комиссия президентского Совета по правам человека по развития гражданского общества призвала федеральный Следственный комитет проверить действия силовиков по статьям о превышении полномочий и доведения до самоубийства.