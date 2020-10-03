Футболисты столичного ЦСКА обыграли «Урал» со счетом 2:0

Матч 10 тура РПЛ прошел в Екатеринбурге. В турнирной таблице ЦСКА на третьем месте, «Урал» на 12-м.
2020-10-03T18:36:38+03:00
2020-10-03T18:36:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:36, 03 октября 2020
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Слова Мясникова — глубочайшее оскорбление врачебного сообщества Министр здравоохранения Михаил Мурашко, вступая в новую должность, отметил именно пациенториентированность в качестве приоритета российского здравоохранения — это ее, наверное, имеет в виду Мясников, считая, что у какого-либо врача поднимется рука убить беззащитного человека, лежащего на ИВЛ?..