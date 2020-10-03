Президент Турции заявил о готовности начать новую военную операцию на севере Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что если страны, обещавшие покончить с подконтрольными террористам зонами в Сирии, не сдержат слова, то Анкара будет действовать самостоятельно, передает агентство «Анадолу». В прошлом году Турция прекратили военные действия на севере Сирии против курдов после того, как были достигнуты договорённости с США и Россией.
2020-10-03T18:33:40+03:00
2020-10-03T18:33:40+03:00
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18:33, 03 октября 2020
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