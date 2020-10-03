МИД Германии осудил отмену аккредитаций иностранных СМИ в Белоруссии

В заявлении ведомства говорится, что это является новым вопиющим вмешательством в свободу печати и выражения мнения. По мнению немецких дипломатов, такой шаг свидетельствует о том, что Александр Лукашенко очевидно, больше не представляет интересы своего народа и страны, передает ТАСС. Тем временем, в Минске проходят очередные протесты с требованиями отставки Лукашенко.
2020-10-03T18:32:58+03:00
2020-10-03T18:32:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 03 октября 2020
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