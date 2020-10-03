Уполномоченный по правам человека Москалькова призвала разобраться в причинах самосожжения Ирины Славиной

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала разобраться в причинах самосожжения Ирины Славиной. В своем «Фейсбуке» омбудсмен добавила, что ей трудно понять самоубийство, по ее выражению, из-за обиды на государство.



Накануне главный редактор независимого издания Koza. Press Ирина Славина совершила акт самосожжения около здания МВД в Нижнем Новгороде. За день до этого в квартире журналистки провели обыск по уголовному делу о «нежелательной организации». Сегодня, как сообщает газета «Коммерсант», у здания МВД на месте гибели журналистки неизвестные убрали стихийный мемориал. В центре Нижнего Новгорода сегодня проходят пикеты. В них участвуют и дети Славиной.

